Ab in den Urlaub - mit dem Wohnmobil

Es sind Sommerferien - und die Niedersachsen wollen in den Urlaub fahren. Während viele bisher bedenkenlos Flüge in die ganze Welt gebucht haben, ist die Frage nach dem Reiseziel in Corona-Zeiten nicht so einfach zu beantworten. Viele Niedersachsen machen daher Urlaub vor der Haustür: mit dem Fahrrad oder dem Wohnmobil. Beide Branchen boomen, nachdem die Geschäfte im Frühjahr aufgrund der Einschränkungen zur Pandemie-Eindämmung eingebrochen waren.

Die Neuzulassungen von Wohnmobilen sind im vergangenen Monat um 65 Prozent gestiegen. Während der Corona-Pandemie entscheiden sich viele Menschen für Urlaub im Caravan.







Angestellte in Kurzarbeit

Marco Pengel führt seit 16 Jahren in Lagesbüttel bei Braunschweig ein Reisemobilzentrum. Er verkauft, vermietet und repariert Wohnwagen und -mobile. Das verlorene Frühjahrsgeschäft - laut Pengel im Wert eines Einfamilienhauses - habe ein tiefes Loch gerissen. Die Angestellten mussten in Kurzarbeit. Doch sein Unternehmen sei mit einem blauen Auge davongekommen.

"Boom wird anhalten"

140 Fahrzeuge hat Pengel im Bestand. Und die sind jetzt gefragt. Seit Juni rollen die Wohnmobile wieder. Seit mehr als zehn Jahren erlebe die Branche einen Aufschwung, sagt Pengel. Corona habe das noch verstärkt. Kunden kauften aufgrund die Mehrwertsteuererleichterung und entdeckten immer mehr Vorteile des Campings. "Generell bin ich überzeugt, dass dieser Boom in den nächsten drei Jahren anhalten wird", sagt Pengel. Buchungen für das kommende Jahr habe er bereits - und Pläne, den Fuhrpark zu vergrößern.

