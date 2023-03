Stand: 24.03.2023 21:32 Uhr AECI-Schirm schließt Chemiewerk in Wolfenbüttel

Das Chemiewerk in Wolfenbüttel wird im kommenden Jahr schließen. Marcel Schmidt von der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) hat einen entsprechenden Bericht der "Wolfenbütteler Zeitung" bestätigt. Mehr als 160 Beschäftigte des Pflanzenschutz-Mittel-Herstellers AECI-Schirm sollen davon betroffen sein. Mit Hilfe eines Anwalts soll nun ein Sozialplan aufgestellt werden. Die Gewerkschaft will die Beschäftigten an andere Unternehmen in der Region vermitteln.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 24.03.2023 | 15:00 Uhr