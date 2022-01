Stand: 07.01.2022 15:36 Uhr 71-Jähriger wird in Langelsheim vom eigenen Auto überrollt

Ein 71 Jahre alter Autofahrer ist im Landkreis Goslar von seinem eigenen Wagen überrollt, mitgeschleift und verletzt worden. Lebensgefahr besteht nicht, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Mann stellte sein Auto demnach am Donnerstagabend auf einer abschüssigen Straße vor seinem Haus in Langelsheim ab. Aus zunächst unbekannten Gründen kam der Wagen ins Rollen, der 71-Jährige konnte ihn nicht stoppen. Er wurde mitgeschleift, bis der Wagen schließlich vor der Garage des Nachbarn stehen blieb. Anwohner leisteten dem Mann laut Polizei Erste Hilfe, dann brachte ihn ein Rettungshubschrauber ins Krankenhaus.

