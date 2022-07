Zahl der Corona-Demos in Niedersachsen nimmt weiter ab Stand: 07.07.2022 08:09 Uhr Im Juni ist die Zahl der Corona-Demos in Niedersachsen weiter zurückgegangen. Laut Innenministerium gab es 111 Demonstrationen, die sich kritisch bis ablehnend mit den Corona-Maßnahmen beschäftigten.

Die Teilnehmerzahl hat sich laut Polizei auf 5.860 mehr als halbiert. Im Monat zuvor seien es laut Polizei noch 191 Demos mit 13.100 Teilnehmern gewesen. Im Januar waren es noch etwa 90.000 Menschen, die gegen die Corona-Schutzmaßnahmen öffentlich protestierten. Insgesamt nahmen in den ersten sechs Monaten rund 204.000 Menschen an den derartigen Versammlungen teil.

Viele Corona-Demos nicht angemeldet

Analog zum Rückgang der Demos ging auch die Zahl der eingesetzten Polizeikräfte stark zurück. Im Juni sicherten 582 Beamte die Protestaktionen und Gegendemonstrationen, im Vergleich zu rund 1.500 im Mai. Verletzte Polizisten und Polizistinnen habe es in den vergangenen Monaten keine gegeben, hieß es vom Ministerium - noch im Januar waren bei den Demos 28 Polizisten verletzt worden. Viele der Versammlungen in den vergangenen Monaten wurden nicht ordnungsgemäß angemeldet, was die Arbeit der Polizei erschwerte.

