Stand: 25.07.2024 09:26 Uhr Lüneburger Heide: Heideblüte startet zwei Wochen früher

Erste Flächen der Lüneburger Heide erstrahlen in diesem Jahr bereits zwei Wochen früher als üblich. Die Natur sei im Allgemeinen weiter als in den Vorjahren und das wirke sich auch auf die Heideblüte aus, teilte die Lüneburger Heide GmbH mit. Den Start hatte die Tourismusorganisation mit einer Faustformel ursprünglich für den 8. August vorhergesagt. Die Heideblüte beginne aber seit ein paar Jahren früher, sagte Geschäftsführer Ulrich von dem Bruch. Zu sehen ist sie zum Beispiel in der Oberhaverbecker Heide, der Osterheide und der Fischbeker Heide. Hier blühen bereits 30 bis 50 Prozent der Flächen. Über den Stand der Blüte einzelner Heideflächen informiert das sogenannte Heideblütenbarometer. Experten und Naturschützer erwarten in diesem Jahr eine gute Blüte, da es genug Regen und Sonnenschein in der Heide gab. Die Tourismusorganisation rechnet während der Blüte in der Region mit 15 Millionen Tagesbesuchern und mehr als zwei Millionen Übernachtungsgästen.

