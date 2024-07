Stand: 26.07.2024 13:50 Uhr Hannover: Maskierte Männer überfallen zwei 14-Jährige in Limmer

Zwei Jugendliche sind am Donnerstagabend in Hannover-Limmer von zwei Männern angegriffen worden, nachdem sie mit einem Bus zur Wasserstadt gefahren waren. Nach Angaben der Polizei sollen die maskierten Täter die beiden 14-Jährigen mit einem Messer bedroht und diverse Wertgegenstände mitgenommen haben. Die Jungen konnten die beiden Männer, die vorher noch unmaskiert im gleichen Bus gesessen haben sollen, beschreiben: Einer der beiden soll etwa 1,50 Meter groß sein, einen Ziegenbart und kurze lockige Haare haben. Außerdem trug er den Angaben zufolge dunkelblaue Jeans und ein T-Shirt mit der Aufschrift "EA7". Der zweite Mann soll etwa 1,80 Meter groß sein, keinen Bart und glatte Haare haben. Er hatte ein blaues T-Shirt mit einem Reißverschluss und eine schwarz-weiße Jogginghose an. Die Polizei sucht nach Zeugen, die die Tat oder die Täter beobachten haben. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer (0511) 109 39 15 entgegen.

