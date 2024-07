Stand: 26.07.2024 21:01 Uhr Radfahrer fährt mit 13-Jährigem zusammen - und ergreift die Flucht

Beim Zusammenstoß von zwei Radfahrern ist ein 13-Jähriger in Delmenhorst am Freitag schwer verletzt worden. Laut Polizei war dem Jungen gegen 14 Uhr ein anderer Radfahrer, auf der falschen Straßenseite fahrend, entgegengekommen. Dann prallte der Unbekannte mit dem 13-Jährigen zusammen, geriet ins Schlingern und fuhr unerlaubt weiter. Der Junge stürzte und verletzte sich schwer am Arm, wie die Polizei mitteilte. Er wurde den Angaben zufolge in ein Krankenhaus gebracht. Nach dem flüchtigen Unfallverursacher werde nun gesucht. Laut einer Personenbeschreibung soll er zwischen 18 und 25 Jahre alt sein, schwarze Haare und einen Bart haben. Außerdem soll er zum Zeitpunkt des Unfalls ein helles Käppi getragen haben. Die Polizei Delmenhorst bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich unter der Telefonnummer (04221) 1559-0 zu melden.

