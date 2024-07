GTI-Fanfest 2024 in Wolfsburg: Liebe zum Posen, Posen mit Liebe Stand: 26.07.2024 20:00 Uhr Bis Sonntag tummeln sich auf dem Gelände der Volkswagen Arena Hunderte VW Golf mit dicken Motoren. Auch der GTI der Zukunft ist dabei.

Etwa 65 Fahrzeuge aus dem Volkswagen-Fundus blitzen auf dem Gelände, dazu noch einmal Hunderte Fahrzeuge von Fans. Mit dabei: Showcars, Rennautos und Seltenes. Beispielsweise der erste GTI überhaupt, aus den 1970er-Jahren - damals noch mit 110 Pferdestärken und unter dem Label "Sport-Golf". Das Design: sportlich-retro, mit Sitzen im Karomuster und einer Gangschaltung, die von einem Golfball geziert wird. Aber auch neue Generationen des GTI werden dabei sein - tief, breit, mit 245 PS unter der Haube - und auch die R-Varianten mit satten 333 PS.

Österreich sagt dem GTI "Baba!"

Nach drei Testläufen findet das GTI-Fanfest in diesem Format zum ersten Mal in Wolfsburg statt. Zuvor pilgerten GTI-Fans für ihr Treffen 40 Jahre lang an den österreichischen Wörthersee. Dort hatten viele Anwohner aber irgendwann die Nasen voll: Die Kommune suchte nach Auswegen und verwies auf den Klimawandel und die "Notwendigkeit, das Handeln auf allen Ebenen nach den Prinzipien der Nachhaltigkeit auszurichten". Nach Jahrzehnten hieß es: "Baba" aus Österreich für die Autonarren.

GTI noch zeitgemäß?

Nun zieht es sie nach Wolfsburg - ins GTI-Mutterland. "Es ist ein echtes Heimspiel und wir freuen uns wahnsinnig", sagt auch der Projektleiter des GTI-Fanfests, Sander Tjeerdsma von Volkswagen. Aber hatten die Österreicher nicht auch einen Punkt? Passen laute Verbrenner noch in die neue Zeit? Projektleiter Tjeerdsma verweist dazu auf die neueste GTI-Generation, im September auf der Internationalen Autoausstellung IAA in Frankfurt präsentiert: Der "ID.GTI Concept". Auch er ist beim Fanfest zu sehen.

Probefahrten auf VW-Testgelände

Wer es dann doch lieber das "alte" GTI-Feeling erleben möchte und selbst keinen besitzt, für den bietet Volkswagen GTI-Probefahrten auf dem werkseigenen Testgelände im rund 20 Kilometer entfernten Ehra-Lessien an - allerdings nur mit entsprechendem, vorab zu erwerbendem Sonderticket. Für alle mit normalen Tages- oder Wochenendtickets gibt es neben den Autos noch ein Rahmenprogramm wie Fantalks, Interviews mit Rennfahrern, DJs - und dem Konzert von Sänger Michael Schulte am Samstagabend in der Autostadt.

Zum Autotreffen: Auto lieber stehen lassen

Für das Wochenende - vor allem Freitag und Sonntag - rechnen Polizei und Stadt aufgrund des Fanfests mit vollen Straßen. Selbst die umliegenden Camping-Plätze sind teilweise ausgebucht: "Ich könnte drei Campingplätze füllen, so viele Anfragen haben wir bekommen", sagt Peter Brinkmann, Leiter des Campingplatzes am Allersee. Polizei und Stadt empfehlen Besuchern, lieber zu Fuß, mit dem Rad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Den großen GTI-Frust, wie ihn die Österreicher erlebt haben, will man in Wolfsburg unbedingt vermeiden.

