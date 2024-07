Stand: 26.07.2024 10:08 Uhr Mit über Tempo 120 durch Rotenburg: BMW-Fahrer flüchtet

Mit über 120 Stundenkilometern ist ein Autofahrer am Donnerstagabend gegen 23 Uhr durch die Rotenburger Innenstadt gefahren. Dort kontrollierte die Polizei zu dem Zeitpunkt gerade gezielt PS-starke und getunte Fahrzeuge. Als der Autofahrer die Beamten bemerkte, drehte er den Angaben zufolge um und flüchtete. Kurz darauf wurde er erneut mit seinem schwarzen BMW in der Innenstadt gesichtet. Diesmal drehte der Fahrer sich zweimal mit durchdrehenden Reifen um die eigene Achse und fuhr dann weg. Trotz einer sofortigen Fahndung gelang ihm die Flucht. Die Polizei schließt nicht aus, dass er an dem Abend auch andere Autofahrer gefährdet hat. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer (04261) 94 70 entgegen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min