Stand: 26.07.2024 12:05 Uhr Fünf Autos beschädigt: 70-Jährige flüchtet mit zwei Promille

Eine 70-jährige Frau hat am Donnerstag in Wolfenbüttel offenbar betrunken beim Ausparken fünf Autos beschädigt. Das teilte die Polizei Wolfenbüttel am Freitag mit. Passanten vor Ort sollen die Frau auf den Unfall angesprochen haben. Doch als die Polizeibeamten an der Unfallstelle eintrafen, war die Fahrerin bereits weg. Durch mehrere Hinweise von Zeugen konnte die 70-Jährige allerdings ermittelt werden. Die Polizeibeamten trafen sie an ihrer Wohnadresse an und führten einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von zwei Promille. Die Polizei leitete mehrere Verfahren gegen die Frau ein und entzog ihr den Führerschein.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min