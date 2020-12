Wo die Corona-Impfzentren in Niedersachsen entstehen Stand: 01.12.2020 16:18 Uhr Sobald ein Impfstoff gegen das Coronavirus zugelassen und in großer Zahl verfügbar ist, soll er in Impfzentren verabreicht werden. Niedersachsens Kommunen haben dafür Standorte benannt.

Die Impfungen könnten voraussichtlich noch in diesem Monat beginnen, sagte die stellvertretende Leiterin des Corona-Krisenstabs, Claudia Schröder, auf einer Pressekonferenz am Dienstag. "Gegen Ende des Monats wird mit ersten Lieferungen gerechnet." Niedersachsen erwarte 200.000 Impfdosen, mit denen zunächst 100.000 Menschen geimpft werden könnten, sagte Schröder - die Stoffe erfordern in der Regel zwei Teilimpfungen pro Person. Die Landkreise und kreisfreien Städte hatten bis zum 30. November Zeit, dem Innenministerium die Standorte für die rund 60 geplanten Impfzentren zu nennen. Zahlreiche gemeldete Standorte sind bereits bekannt:

Hier sollen Impfzentren stehen (Landkreise und kreisfreie Städte von A-Z)

Stadt Braunschweig: Stadthalle

Landkreis Celle: Kulturzentrum CD-Kaserne in Celle

Landkreis Diepholz: Krankenhaus in Bassum

Landkreis Emsland: Emslandhallen in Lingen; Forum Alte Werft in Papenburg

Landkreis Göttingen: Sporthalle der Berufsbildenden Schulen II in Göttingen; Turnhalle der Oberschule in Herzberg

Stadt und Region Hannover: gemeinsames Impfzentrum auf dem Messegelände

Landkreis Harburg: Stadthalle in Winsen; Schützenhalle in Buchholz in der Nordheide

Landkreis Heidekreis: Heidmark-Halle in Bad Fallingbostel

Landkreis Hildesheim: Sporthalle der Berufsbildenden Schulen Steuerwald in Hildesheim; Sporthalle der Schulrat-Habermalz-Schule in Alfeld

Landkreis Leer: ehemalige Wilhelm-Busch-Förderschule in Hesel

Landkreis Nienburg: frühere Grundschule in Drakenburg

Stadt Oldenburg: Weser-Ems-Hallen

Landkreis Osnabrück: leer stehendes Möbelhaus in Georgsmarienhütte; frühere Verkaufsfläche eines Spielwarenhändlers in Wallenhorst

Stadt Osnabrück: Schlosswallhalle

Landkreis Rotenburg: Martin-Luther-Krankenhaus in Zeven

Landkreise Uelzen und Lüchow-Dannenberg: Stadthalle Uelzen

Landkreis Verden: Containerdorf am Kreishaus in Verden

Landkreis Wittmund: Jugendherberge Esens

Warten auf grünes Licht vom Innenministerium

Einige Landkreise und kreisfreie Städte wollen den Standort erst nennen, wenn das Ministerium grünes Licht gegeben hat. Viele Kommunen hoffen, dass das bis Ende der Woche geschieht. Denn bis zum 15. Dezember sollen die Impfzentren einsatzbereit sein - und bis dahin gibt es noch einiges zu tun. Die Kommunen, die Standorte ausgewählt haben, die im eigenen Besitz sind, können gleich mit den baulichen Maßnahmen, der Innenausstattung und der Suche nach Personal beginnen. Handelt es sich dagegen um einen Standort, der erst angemietet werden muss, muss die Kommune zunächst einen entsprechenden Vertrag mit dem Eigentümer aushandeln. Dieser muss mindestens ein halbes Jahr laufen und bei Bedarf auf ein Jahr verlängert werden können.

Videos 2 Min Temmler: "Neue Herausforderung für den Katastrophenschutz" In Niedersachsen wird der Katastrophenschutz in die Einrichtung und den Betrieb der Impfzentren eingebunden. 2 Min

Hilfe vom Katastrophenschutz

Beim Aufbau und Betrieb der Impfzentren soll dann der Katastrophenschutz helfen. Dessen Einsatz ist möglich, weil die Landesregierung die Corona-Pandemie als "außergewöhnliches Ereignis von landesweiter Tragweite" eingestuft hat. Dadurch können auch freiwillige Feuerwehrleute für ihren Einsatz in den Impfzentren und in mobilen Impfteams freigestellt werden. Das Land rekrutiert derzeit mehrere Hundert Ärzte und staatlich examinierte Impfhelfer für die Zentren. "Die Rückmeldung aus der Ärzteschaft ist positiv, da werden wir zeitgerecht starten", sagte Claudia Schröder vom Corona-Krisenstab. Auch bei den Helfern, wie etwa staatlich examinierten Krankenpflegern und Notfallsanitätern, gebe es eine hohe Bereitschaft zum Einsatz, so Schröder.

Zwei Hersteller haben EU-Zulassung beantragt

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sagte am Montag: "Die Corona-Impfungen versprechen eine wirklich riesige Herausforderung zu werden, sie versprechen gleichzeitig aber auch einen richtig großen Fortschritt im Kampf gegen das Virus." Nach US-Hersteller Moderna hat auch die Mainzer Firma Biontech mit ihrem Partner Pfizer eine EU-Zulassung für ihren Impfstoff beantragt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 01.12.2020 | 16:00 Uhr