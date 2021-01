Weil vor Gipfel: Mehr Homeoffice ja, Ausgangssperre nein Stand: 19.01.2021 06:47 Uhr Wegen der angespannten Lage haben Bundeskanzlerin und Länderchefs ihre Corona-Beratungen auf heute vorgezogen. Für Niedersachsens Ministerpräsidenten geht es um "sinnvolle Ergänzungen".

"Eine seitens des Bundes zu regelnde Pflicht zum Homeoffice hielte ich für sinnvoll", sagte Stephan Weil der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). Arbeitgeber müssten dann darlegen, warum welche Bereiche definitiv nicht ins Homeoffice gehen können. Gleichzeitig sollten die Betriebe ihre Anfangszeiten flexibler gestalten, um den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in den Stoßzeiten zu entlasten, so der SPD-Politiker weiter. Das funktioniere aber nur, wenn das Angebot am Bus- und Bahnverbindungen nicht reduziert, sondern eher noch ausgeweitet werde. "Das würde dann zu mehr Abstand und mehr Sicherheit im ÖPNV führen." Die von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) eingeführte FFP2-Maskenpflicht für den Nahverkehr sieht die niedersächsische Regierung kritisch. Dazu müsste sichergestellt sein, dass alle Menschen kostenlosen Zugang zu den Masken hätten, hieß es vergangene Woche aus der Staatskanzlei.

Weil sieht Ausgangssperre nur lokal und ab 200er-Inzidenz

Eine generelle Ausgangssperre wie in Bayern lehnt die Landesregierung ab. "In ganz Niedersachsen liegen wir jetzt bei einer Inzidenz von knapp unter 100", sagte Weil der NOZ, "deshalb halte ich aktuell landesweite nächtliche Ausgangssperren nicht für gerechtfertigt." Nur ein in Städten und Landkreisen mit einer Inzidenz von mehr als 200 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern und Woche sei eine solche Maßnahme sinnvoll und werde von den Menschen auch akzeptiert, sagte Weil.

Staatssekretär warnt davor, "Schrauben zu fest zuzudrehen"

Weitere Kontaktreduzierungen wie Distanz- statt Wechselunterricht an Grundschulen hält die Landesregierung nicht für nötig. Auch an den Regelungen für den privaten Bereich solle sich nichts ändern - andernfalls drohe die Akzeptanz der Menschen zu schwinden, sagte Staatssekretär Jörg Mielke am Montag während einer Sondersitzung des Sozialausschusses. "Wir stellen fest, wir sind dabei, die Schrauben zu fest zuzudrehen." Auch bei einer Verlängerung des Lockdowns schlägt die Landesregierung vorsichtige Töne an: Die aktuellen Maßnahmen sind bis Ende Januar geplant, eine Verlängerung bis Mitte Februar sei erst einmal sinnvoll, so Mielke. Bis dahin sollten Bewohner und Mitarbeiter in Altenheimen in Niedersachsen geimpft sein. Im Corona-Sonderausschuss des Niedersächsischen Landtags forderte die Göttinger Physikerin Viola Priesemann einen kurzen und harten Lockdown, um die Kontrolle über das Infektionsgeschehen wieder zu erlangen. Ein politischen Kompromiss halte sie für den falschen Weg, sagte die Wissenschaftlerin am Montag in Hannover.

FDP und Grüne legen Liste mit Vorschlägen vor

Die Oppositionsfraktionen im Niedersächsischen Landtag haben der Regierung Listen mit Vorschlägen vorgelegt, die bei beim Corona-Gipfel ihrer Ansicht nach berücksichtigt werden sollten. Die FDP etwa hofft unter anderem, dass die Regierung unter anderem ihre Position zur Ausgangssperre verteidigt - und durchsetzt. Zudem hält sie eine FFP2-Maskenpflicht in Bussen und Bahnen sowie Luftfilter in Schulgebäuden für sinnvoll. Die Grünen setzen darauf, dass sich Niedersachsens Regierung mit dem Homeoffice-Vorschlag durchsetzen kann. Die derzeitige Kontaktregel "ein Haushalt plus eine Person" sei jedoch praxisfremd - besser wäre aus Sicht von Fraktionschefin Julia Willie Hamburg, dass sich feste Gemeinschaften aus zwei bis drei Haushalten treffen dürfte.

IG-BCE-Chef Vassiliadis: "Das ist ein bisschen weltfremd"

Klar gegen eine Homeoffice-Pflicht ist die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE). In vielen Bereichen wie der Pharmaindustrie sei die Arbeit von zu Hause schlicht nicht möglich, sagte der Vorsitzende Michael Vassiliadis am Montag in der Jahrespressekonferenz. "Das ist ein bisschen weltfremd." In den Branchen Chemie und Pharma seien die Sicherheitsstandards zudem so hoch, dass die Gefahr, sich im Betrieb mit dem Virus zu infizieren, eher geringer sei als vor den Werktoren. Vassiliadis warnte zudem, dass die Arbeit von zu Hause aus den Einfluss der Gewerkschaften schwäche. So versperrten einige Unternehmen den Gewerkschaften den digitalen Zugang zu den Beschäftigten. Die IG BCE lasse dieses Vorgehen gerichtlich prüfen und wolle ihr Zugangsrecht notfalls politisch durchsetzen, sagte er.

Gewerkschaft der Polizei spricht für mehr Homeoffice aus

Unterdessen sprach sich auch die Gewerkschaft der Polizei (GdP) für eine Ausweitung von Homeoffice aus. Die Nutzung von Alternativen zum Präsenzarbeiten in bestimmten Bereichen bedeute eine Verringerung der Infektionszahlen und fördere damit die Einsatzfähigkeit, erklärte die GdP Niedersachsen am Montag. Die Einsatzkräfte würden aber für die Bürgerinnen und Bürger weiter präsent bleiben, machte der GdP-Landesvorsitzende Dietmar Schilff deutlich.

Käßmann: "Familien inzwischen alle am Limit"

Die Theologin Margot Käßmann forderte in einem Beitrag für die "Bild am Sonntag" eine familienfreundlichere Corona-Politik. Dass sich nur Menschen aus zwei Haushalten treffen sollten, sei noch nachvollziehbar, schrieb die frühere Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Aber bereits die aktuell geltende Regel, der zufolge sich ein Haushalt nur mit einer weiteren Person treffen darf, sei "lebensfremder Unsinn", so die frühere Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Corona-Regeln seien notwendig, aber sie müssten den Menschen einleuchten. "Kitas und Schulen dicht, niemanden mehr treffen, aber weiterarbeiten - das funktioniert im wirklichen Leben nicht, schrieb Käßmann. "Die Familien sind inzwischen alle am Limit."

