Vor Bund-Länder-Beratungen: Weil will "viel mehr Homeoffice" Stand: 18.01.2021 11:48 Uhr Wegen der angespannten Lage haben Bundeskanzlerin und Länderchefs ihre Corona-Beratungen auf Dienstag vorgezogen. Für Niedersachsens Ministerpräsidenten geht es um "sinnvolle Ergänzungen".

Von einem grundsätzlichen Strategiewechsel in der Corona-Politik geht Stephan Weil (SPD) nicht aus, wie er am Sonntagabend in der ZDF Nachrichtensendung "heute journal" sagte. Um die Kontakte zwischen Menschen weiter zu reduzieren, sei vor allem die Arbeitswelt gefragt. Man müsse sich "Gedanken darüber machen, wie wir sehr viel mehr Homeoffice haben werden in den nächsten Wochen", so Weil weiter. Weitere Einschränkungen an Schulen - etwa Distanz- statt Wechselunterricht an Grundschulen - hält er indes nicht für nötig.

Land gegen schärfere Kontakt-Regeln und Ausgangssperre

Eine Verschärfung der Kontaktbeschränkungen im privaten Bereich lehnt das Land ab. Andernfalls drohe die Akzeptanz der Menschen zu schwinden, sagte Staatssekretär Jörg Mielke am Montag während einer Sondersitzung des Sozialausschusses. "Wir stellen fest, wir sind dabei, die Schrauben zu fest zuzudrehen." Auch eine nächtliche Ausgangssperre finde keine Unterstützung aus Niedersachsen. Die von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) eingeführte FFP2-Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr sieht die niedersächsische Regierung kritisch. Dazu müsste sichergestellt sein, dass alle Menschen kostenlosen Zugang zu einer solchen Maske hätten", hieß es vergangene Woche aus der Staatskanzlei. Bei einer Verlängerung des Lockdowns schlägt die Landesregierung vorsichtige Töne: Die aktuellen Maßnahmen sind bis Ende Januar geplant, eine Verlängerung bis Mitte Februar sei erst einmal sinnvoll, wie Mielke am Montag sagte.

Videos 4 Min Corona: Werden die Lockdown-Maßnahmen verschärft? Sozialministerin Reimann fordert, stärker auf Homeoffice zu setzen. (12.01.2021) 4 Min

Grünen-Chefin fordert "Recht auf mobiles Arbeiten"

Die Forderung nach mehr Homeoffice-Regelungen hält die grüne Landtagsfraktion für überfällig. Es sei höchste Zeit, mehr für den Schutz vor Corona-Infektionen in der Arbeitswelt zu tun, sagte Fraktionschefin Julia Willie Hamburg. Während das Privatleben bis ins Kleinste geregelt sei, bleibe die Arbeitswelt außen vor. Nötig sei "ein Recht auf mobiles Arbeiten". Bei den Einschränkungen privater Kontakte müsse die umstrittene Plus-Eins-Regel zumindest für Familien überprüft werden. Darüber hinaus betonte die Grünen-Politikerin erneut, dass es bislang keine nachvollziehbare langfristige Strategie im Umgang mit der Pandemie gebe. "Nur mit Durchhalte-Appellen geht uns bald die Puste aus", mahnte Hamburg.

Käßmann: "Familien inzwischen alle am Limit"

Die Theologin Margot Käßmann forderte in einem Beitrag für die "Bild am Sonntag" eine familienfreundlichere Corona-Politik. Dass sich nur Menschen aus zwei Haushalten treffen sollten, sei noch nachvollziehbar, schrieb die frühere Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Aber bereits die aktuell geltende Regel, der zufolge sich ein Haushalt nur mit einer weiteren Person treffen darf, sei "lebensfremder Unsinn", so die frühere Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Corona-Regeln seien notwendig, aber sie müssten den Menschen einleuchten. "Kitas und Schulen dicht, niemanden mehr treffen, aber weiterarbeiten - das funktioniert im wirklichen Leben nicht, schrieb Käßmann. "Die Familien sind inzwischen alle am Limit."

Wirtschaftsverbände fürchten um Zukunft der Betriebe

Die Unternehmerverbände Niedersachsen (UVN) warnen davor, Wirtschaft und Industrie in der Corona-Krise noch stärker einzuschränken. Ein härterer Lockdown - etwa mit einem Produktionsstopp für die Industrie - würde zahlreiche Existenzen vernichten, warnt UVN-Hauptgeschäftsführer Volker Müller bei NDR 1 Niedersachsen. Deutsche Unternehmen könnten Lieferverträge verlieren. Auch der Handelsverband Niedersachsen fürchtet einen schärferen Lockdown. Sollte es noch strengere Kontaktregeln oder mehr Ausgangssperren geben, blieben wohl auch immer mehr Kunden weg, so Geschäftsführer Mark Alexander Krack.

