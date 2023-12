Sturmtief "Zoltan" bremst Bahnverkehr auch am Wochenende aus Stand: 22.12.2023 20:26 Uhr Der Verkehr in Niedersachsen hat sich von den Auswirkungen des Sturmtiefs "Zoltan" weitgehend erholt. Bahnreisende müssen auf einigen Strecken am Weihnachtswochenende aber noch mit Verzögerungen rechnen.

Betroffen ist laut der Deutschen Bahn (DB) insbesondere der bundesweite Fernverkehr. Bereits am Freitag fielen etwa ICE- und IC-Züge auf der Nord-Süd-Strecke aus. Die Situation habe sich mittlerweile aber weitgehend entspannt, wie die Bahn mitteilte. Zwischen Hannover und Frankfurt fahren demnach wieder Fernverkehrszüge und entlasten den vorweihnachtlichen Verkehr. Laut Bahn hat sich auch der Regionalverkehr normalisiert.

Am Samstag weiter Verspätungen bei ICE und IC

Bei folgenden Zugverbindungen im Fernverkehr ist laut Bahn-Angaben auch am Samstag mit Verspätungen und Ausfällen zu rechnen:

ICE-/IC-Züge Hamburg/Hannover - Kassel - Frankfurt/Basel werden umgeleitet, der Halt Kassel entfällt. Etwa eine Stunde Verspätung.

ICE-/IC-Züge Hamburg/Hannover - Kassel - Frankfurt/Stuttgart werden umgeleitet. Etwa 90 Minuten Verspätung.

ICE-Züge Hamburg/Hannover - Kassel - Würzburg - München werden umgeleitet, der Halt Kassel entfällt. Etwa eine Stunde Verspätung.

Mehrere Streckenabschnitte beschädigt

Laut Angaben einer Bahn-Sprecherin sind mehrere Strecken in Norddeutschland noch durch Sturmschäden beeinträchtigt. "Die DB ist mit schwerem Gerät im Einsatz, um die Strecken schnellstmöglich wieder freizubekommen", sagte die Sprecherin am Freitagvormittag. "Es zeichnet sich ab, dass die Schadensbehebung auf vereinzelten Strecken länger dauert", hieß es in einer Mitteilung der Bahn. Für das Weihnachtswochenenderechnet die Bahn mit einer zusätzlichen Belastung des Zugverkehrs.

Straßen- und Schiffsverkehr normalisieren sich

Auch im Schiffsverkehr mussten Reisende am Freitag Einschränkungen in Kauf nehmen. Der Fährverkehr von und zu der ostfriesischen Insel Wangerooge wurde am Freitag komplett eingestellt. Wegen Hochwassers waren auch der Betrieb der Weserfähre zwischen Bremerhaven und Nordenham sowie die die Elbfähre Glückstadt-Wischhafen kurzzeitig ausgesetzt. Einige Landstraßen in Niedersachsen waren zudem etwa wegen Überschwemmungen gesperrt. In der Nacht zu Freitag und am Morgen kam es zu mehreren Glätteunfällen durch Hagelschauer auf A1 und A7.

Schlagwörter zu diesem Artikel Schifffahrt Bahnverkehr Straßenverkehr Extremwetter