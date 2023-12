Stand: 22.12.2023 15:42 Uhr Sturm schiebt Fähre auf Kaimauer in Neuharlingersiel

Am Fährterminal von Neuharlingersiel im Landkreis Wittmund ist eine Fähre auf eine Kaimauer geschoben worden. Vermutlich sei das Schiff Freitagfrüh bei Hochwasser durch den Sturm aufs Land gedrückt worden, sagte am Freitag die Geschäftsführerin des Hafenzweckverbandes Neuharlingersiel, Christina Harms. Das Schiff kommt normalerweise im Inselverkehr nach Spiekeroog zum Einsatz. Sturmtief "Zoltan"hatte am Donnerstagabend und in der Nacht zu Freitag für hohe Windgeschwindigkeiten an der Küste gesorgt. Für die ostfriesische Küste sagten Meteorologen für Freitag schwere Sturmfluten vorher. Das Schiff sei eine von drei Fähren zur ostfriesischen Insel Spiekeroog, sagte Harms. Mit dieser Fähre werde normalerweise auch die Fracht gefahren. "Da wird es sicherlich zu Problemen kommen in der nächsten Zeit." Der Personenverkehr sei aber aus ihrer Sicht nicht betroffen. Verletzt wurde bei der Schiffshavarie laut Harms niemand. Nun müsse geklärt werden, wie schwer das Schiff beschädigt sei - und ob man es wieder ins Wasser bekomme.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

