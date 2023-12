Hagelschauer sorgen für mehrere Glatteis-Unfälle auf A1 und A7 Stand: 22.12.2023 10:21 Uhr Auf der A1, A7 und A39 ist es am Freitag im Norden von Niedersachsen aufgrund von Hagelschauern zu mehr als zwei Dutzend Glätteunfällen gekommen. Mehrere Menschen wurden verletzt.

Besonders betroffen war die A1 zwischen Neu Wulmstorf (Landkreis Harburg) und Hamburg sowie die A7 in Höhe Evendorf. Insgesamt verzeichnete die Polizei auf den Autobahnen 29 Unfälle. Dabei wurden fünf Menschen verletzt - drei davon schwer. Die A1 war in Fahrtrichtung Hamburg zwischen Sittensen und Heidenau (Landkreis Harburg) über mehrere Stunden gesperrt. Der Verkehr staute sich zeitweise auf mehrere Kilometer Länge.

Glättegefahr auch auf A27 bei Bremerhaven

Aufpassen mussten Autofahrer und -fahrerinnen auch auf der A27 bei Bremerhaven. Dort war es am Morgen im Bereich zwischen Uthlede und Schwanewede in Fahrtrichtung Bremen sehr glatt. Wegen des Sturmtiefs "Zoltan" und aufgrund von Hochwasser wurden zudem einige Landstraßen in Niedersachsen gesperrt.

