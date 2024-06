Stand: 15.06.2024 13:48 Uhr Mann droht in Graben zu ertrinken - Zeuge leistet Ersthilfe

Ein 50-jähriger Mann ist in Emden in einen Graben mit Wasser gefallen. Ein Anwohner entdeckte den alkoholisierten Mann am Freitagabend in seiner lebensbedrohlichen Lage und rief die Polizei, wie es in einer Pressemitteilung vom Samstag heißt. Der Mann habe kaum noch seinen Kopf über Wasser halten können. Bis zum Eintreffen der Polizei hat der Anwohner den Kopf des 50-Jährigen über Wasser gehalten. Die Polizisten zogen den Mann schließlich aus dem Graben und übergaben ihn dem Rettungsdienst.

