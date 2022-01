Schweinehalter fordern vom Bund Freigabe von Corona-Hilfen Stand: 18.01.2022 10:33 Uhr Vor einem Agrarkongress mit Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) drängen Schweinehalter in Niedersachsen zur Freigabe von Corona-Hilfsgeldern. Viele hätten große finanzielle Probleme.

Vielen Landwirten stünde durch die Pandemie das Wasser bis zum Hals, warnt die Interessengemeinschaft der Schweinehalter in Damme (Landkreis Vechta). Die Bundesregierung müsse immer noch einiges klarstellen, damit die Hilfsgelder bewilligt werden könnten. In dem Punkt hake es, sagte Geschäftsführer Torsten Staack dem NDR in Niedersachsen. Aktuell müssen Landwirte nachweisen, dass Umsatzeinbrüche nur auf die Pandemie und nicht auf andere Umstände wie die Afrikanische Schweinepest zurückzuführen sind.

Landwirte hoffen auf Rückhalt von Özdemir

Staack wünscht sich vom neuen Agrarminister Özdemir politischen Rückhalt für die Branche. Diese stecke in einer Phase des Wandels fest. Das niedersächsische Landvolk fordert vom Bund zudem finanzielle Hilfen für Betriebe, die ihre Ställe tierwohlgerecht umbauen. Darüber hinaus sollten die Genehmigungsverfahren vereinfacht werden, heißt es von dem Bauernverband.

