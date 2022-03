Schule in Niedersachsen: Nach Ostern fällt die Maske

Die Schule darf nur bei einem Negativ-Ergebnis oder Nachweis der Booster-Impfung betreten werden. Schülerinnen und Schüler müssen deshalb dreimal wöchentlich zu Hause vor dem Schulbesuch einen Selbsttest machen - in der Regel montags, mittwochs und freitags. Die Tests werden von der Schule gestellt. Eltern müssen per Unterschrift für jeden Test bestätigen, dass dieser durchgeführt wurde und negativ war. Nach den Osterferien, die vom 4. bis 19. April dauern, sind eine Woche lang tägliche Tests für alle Schülerinnen und Schüler vorgesehen. Danach läuft die Testpflicht aus wird durch anlassbezogene Maßnahmen und freiwillige Angebote ersetzt.

In Schulen gilt nach Angaben des Kultusministeriums derzeit eine Befreiung von der Maskenpflicht für Schülerinnen und Schüler in Primarbereich im Unterricht am Platz. In allen anderen Schulen gilt bis Ende der Woche nach wie vor die Maskenpflicht auch im Unterricht. Nach den Osterferien können alle Schülerinnen und Schüler ohne Mund-Nase-Bedeckung in die Schule kommen - sie dürfen die Maske aber weiter tragen, wenn sie möchten.

Für Beschäftigte in Schulen und Kitas gilt die 3G-Regel. Nicht geimpftes oder genesenes Personal muss sich gemäß dem Infektionsschutzgesetz täglich testen. Die Schulleitung oder bevollmächtigte Schul-Beschäftigte müssen die Nachweise kontrollieren. Der Arbeitgeber muss zweimal in der Woche ein Testangebot machen, die übrigen Tests liegen in der Eigenverantwortung der Beschäftigten.

In den Schulen gilt der eingeschränkte Regelbetrieb (Szenario A) mit Präsenzpflicht. Ein automatischer Übergang in den Wechselunterricht (Szenario B) ist nicht mehr vorgesehen, auch generelle Regelungen zur Untersagung des Schulbesuchs gibt es nicht mehr. In Härtefällen können Kinder von der Präsenzpflicht befreit werden. Das bislang sogenannte Kohortenprinzip wird zum 21. März gestrichen.

Kinder und Jugendliche, die eine Kita besuchen oder in die Schule gehen, können sich als Kontaktperson bereits nach fünf Tagen durch einen PCR- oder Antigenschnelltest "freitesten", weil sie ohnehin regelmäßig getestet werden. Personen, die in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen der Eingliederungshilfe beschäftigt sind, können die Absonderung sowohl im Falle einer Erkrankung als auch als Kontaktperson nur mit einem negativen PCR-Testergebnis nach sieben Tagen beenden.

Mehrtägige Klassenfahrten ins In- und Ausland sind aktuell noch untersagt. Bei eintägigen Fahrten und auch bei geplanten mehrtägigen Fahrten ist eine kurzfristige Stornierungsfrist von einer Woche vorzusehen. Nach den Osterferien sollen mehrtägige Klassenfahrten wieder möglich sein. An Schulveranstaltungen, darunter Elternabende und Tage der offenen Tür, können nun auch externe Besucherinnen und Besucher teilnehmen. Die Veranstaltungen können weiterhin über Online-Formate erfolgen - sind aber auch in Präsenz möglich. Dann gilt Maskenpflicht und Einhaltung der Abstandsregeln. Die zusätzliche 3G-Regelung fällt zum 21. März weg.