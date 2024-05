Stand: 20.05.2024 12:32 Uhr Mit drei Promille am Steuer: Autofahrerin landet im Graben

Eine stark alkoholisierte Autofahrerin aus Wiesmoor hat in Uplengen (Landkreis Leer) einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilte, wollte die 41-Jährige in der Nacht zu Montag an einer Kreuzung in der Ortschaft Stapel abbiegen. Dabei überfuhr sie demnach die Verkehrsinsel und landete mit ihrem Wagen im Straßengraben. Ein Alkoholtest vor Ort ergab laut Polizei 3,02 Promille. Die Frau kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Dort wurde ihr auch eine Blutprobe entnommen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 20.05.2024 | 11:00 Uhr