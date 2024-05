Stand: 19.05.2024 13:44 Uhr Betrunkener flieht vor Polizei und springt in Kanal - zweimal

Über Stunden hat ein betrunkener Mann die Polizei Aurich in der Nacht zu Sonntag beschäftigt. Zunächst hatten Anwohnende die Polizei alarmiert, weil der 40-Jährige laut herumschrie und dabei verbal Menschen bedrohte. Das teilte die Polizei mit. Als die Beamten eintrafen, war der Mann demnach bereits mit einem Auto davongefahren. Eine Funkstreife fand das Auto den Angaben zufolge zwar innerhalb kurzer Zeit, allerdings flüchtete der Mann, hielt neben einem Kanal an, sprang ins Wasser und schwamm in Richtung des gegenüberliegenden Ufers davon. Weil laut Polizei aufgrund der Fahrweise des Mannes davon ausgegangen werden musste, dass er betrunken war, intensivierten die Beamten die Suche. Als sie den Friesländer erneut fanden, sei dieser kurzerhand noch einmal in den Kanal gesprungen und habe unter erheblicher Gegenwehr aus dem Wasser gezogen werden müssen. Aufgrund des Verdachts der Trunkenheitsfahrt sei eine Blutentnahme angeordnet worden. Nach Angaben der Polizei muss sich der 40-Jährige wegen Bedrohung, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

