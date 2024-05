Stand: 20.05.2024 10:08 Uhr Ohne Fahrerlaubnis am Steuer: 17-Jähriger baut schweren Unfall

Ein 17 Jahre alter Jugendlicher hat in der Nacht zu Montag im Landkreis Goslar einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte der 17-Jährige am Steuer eines Autos in Clausthal-Zellerfeld die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Der Wagen kam in einer Linkskurve von der Straße ab, streifte eine Straßenlaterne, fuhr durch einen Zaun und prallte gegen ein geparktes Auto. Der 17-Jährige, der den Ermittlern zufolge keine Fahrerlaubnis besitzt, und seine Beifahrerin kamen mit Verletzungen in eine Klinik. Die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens 37.000 Euro.

Weitere Informationen "Kleiner Junge" am Steuer: Polizei stoppt Auto mit vier Insassen Der Wagen war Polizistinnen in Bad Nenndorf aufgefallen, da er sehr weit links fuhr. Auf dem Fahrersitz: ein Zwölfjähriger. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min