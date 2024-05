Stand: 20.05.2024 12:27 Uhr Pyrotechnik aus Autos gezündet: Polizei stoppt Hochzeitskorso

In Bremen haben Einsatzkräfte am Sonntagabend einen Hochzeitskorso gestoppt, dessen Teilnehmer aus den Autos heraus Feuerwerkskörper gezündet haben sollen. Zeugen hätten den Beamten den Autokorso in der Östlichen Vorstadt gemeldet, teilte die Polizei am Montag mit. Als die alarmierten Einsatzkräfte die zwölf Autos stoppten, habe ein Mann gerade Rauchfackeln gezündet - Pyrotechnik, die starken Rauch ohne Flamme erzeugt. Bei einer anschließenden Kontrolle stellten die Einsatzkräfte weitere Rauchfackeln sicher. Nach "eindringlichen Gesprächen" hätten die Autos einzeln weiterfahren dürfen, so die Polizei. Einige Teilnehmer erhielten den Angaben zufolge Anzeigen wegen Verstößen gegen das Waffengesetz. Aus aktuellem Anlass weist die Polizei erneut auf die Gefahren hin, die von Autokorsos für andere Verkehrsteilnehmer ausgehen können. Die Freude über ein Ereignis rechtfertige keinesfalls die Missachtung von Verkehrsregeln, so die Polizei.

