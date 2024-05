THW Niedersachsen hilft im Hochwassergebiet Stand: 20.05.2024 02:00 Uhr 40 Kräfte des Technischen Hilfswerks (THW) aus Niedersachsen brechen heute in das Hochwassergebiet im Südwesten Deutschlands auf. Sie sollen dort Helferinnen und Helfer ablösen, die seit Tagen im Einsatz sind.

Die Einsatzkräfte aus Niedersachsen stammen nach Angaben eines THW-Sprechers aus einem Fachzug, der auf Wasserschäden spezialisiert ist. In den nächsten Tagen sollen sie nun beispielsweise Keller auspumpen, die noch immer unter Wasser stehen. Außerdem geht es für die Fachleute darum, volle Regenrückhalte-Becken zu entlasten. Der Einsatzort der THW-Helferinnen und Helfer ist Wörth am Rhein.

Rhein tritt in Nordrhein-Westfalen über die Ufer

Wie in vielen anderen Orten im Südwesten hatte es in der rheinland-pfälzischen Gemeinde von Freitag auf Samstag heftig geregnet. Ein Wohnheim der Lebenshilfe musste evakuiert werden. In den Unwettergebieten im Saarland und in Rheinland-Pfalz hat sich die Lage inzwischen etwas entspannt. Das abfließende Wasser führte allerdings zu hohen Pegelständen des Rheins in Nordrhein-Westfalen. An einigen Stellen wie in Mondorf bei Bonn und im benachbarten Königswinter trat der Fluss über die Ufer, richtete aber keine nennenswerten Schäden an.

