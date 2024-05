Stand: 19.05.2024 12:48 Uhr Überholmanöver auf der B494: Menschen und Pferde gefährdet

Ein Autofahrer hat beim Überholen auf der B494 zwischen Hofschwicheldt und Peine mehrere Verkehrsteilnehmende gefährdet. Der Wagen überholte am Samstag einen Lkw und zwei Autos - scherte wegen Gegenverkehrs aber so knapp wieder ein, dass die Überholten stark bremsen mussten. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Darunter sei auch ein Auto mit Pferdeanhänger gewesen. Durch das Bremsen seien die Tiere aus dem Gleichgewicht geraten, sodass der Anhänger beschädigt worden sei. Ob die Tiere verletzt wurden, war laut Polizei zunächst unklar. Der unbekannte Autofahrer sei weiter Richtung Hildesheim gefahren. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Nötigung im Straßenverkehr gegen Unbekannt ein.

