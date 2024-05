Stand: 19.05.2024 18:03 Uhr Auto erfasst zehnjährigen Jungen auf Fahrrad

Ein zehnjähriger Junge ist in Wahrenholz (Landkreis Gifhorn) von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Das Kind sei am Freitagabend mit seinem Fahrrad plötzlich hinter einem geparkten Auto auf die Hauptstraße gefahren, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Junge aus Schönewörde wurde von dem Wagen erfasst und schwer verletzt. Er kam in ein Klinikum nach Braunschweig. Lebensgefahr bestand laut Polizei nicht.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min