Stand: 19.05.2024 18:15 Uhr Vorfahrt genommen: Motorradfahrer in Lebensgefahr

Bei einem Unfall mit seinem Motorrad im Kreis Osnabrück ist ein Mann am Sonntag lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizei hatte ein Autofahrer dem Mann in Hagen am Teutoburger Wald am Nachmittag die Vorfahrt genommen. Beide Fahrzeuge stießen daraufhin zusammen. Der Motorradfahrer wurde lebensgefährlich verletzt in ein Krankenhaus gebracht; der Autofahrer wurde den Angaben zufolge leicht verletzt.

