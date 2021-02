Niedersachsens Umgang mit Corona in sechs Stufen Stand: 02.02.2021 15:28 Uhr Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat heute einen Stufenplan für Niedersachsen im Umgang mit der Corona-Pandemie vorgestellt. Er betonte, dass es sich dabei nicht um einen Lockerungsplan handelt.

Der Plan besteht aus sechs Stufen. Es handele sich um eine Art erweitertes Ampelsystem, sagte Weil. Der Plan beschreibe, wie es sein kann, wenn die Situation schlechter oder eben besser werde. "Wir tun alles dafür, dass es besser wird, haben aber keine Gewähr dafür", so der Ministerpräsident. "Natürlich sehnen wir uns nach einem Ende der Pandemie, nach der Überwindung des Coronavirus", sagte Weil. Aber das sei im kommenden halben Jahr nicht zu erwarten. "Wir werden mit dem Virus umgehen müssen", der Stufenplan solle dafür eine Grundlage bieten.

Ergebnis von Bund-Länder-Konferenz soll in Stufenplan einfließen

Bei dem Stufenplan handelt es sich derzeit um einen Entwurf. Man wolle auf die unterschiedlichen Stimmen im Land hören, sagte Weil. Deshalb seien die Landtagsfraktionen unterrichtet worden. Auch werde der Plan an die Verbände und Akteure im Land verschickt. Zudem wolle man für eine abschließende Entscheidung die Bund-Länder-Gespräche abwarten und in die Entscheidung einfließen lassen, sagte Weil. Voraussichtlich werden sich die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten am 10. Februar das nächste Mal mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) beraten.

Downloads Der Entwurf des Corona-Stufenplans aus Niedersachsen Mit diesem Entwurf geht das Land in die nächsten Bund-Länder-Beratungen bei Kanzlerin Merkel. Download (671 KB)

"Bestmögliche Planungssicherheit für die Wirtschaft"

Für die Wirtschaft sei der Stufenplan ein transparenter, verlässlicher Ausblick, der die bestmögliche Planungssicherheit biete, sagte Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU). Ganz bewusst gehe Niedersachsen einen sehr umsichtigen Weg. "Bei einem Inzidenzwert über 50 ist es nicht verantwortbar, über Lockerungen zu reden", sagte der Minister. Diese dürften nicht voreilig vorgenommen werden. Aktuell liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Niedersachsen bei 77,7 Neuinfektion pro 100.000Einwohner.

Termin für Öffnungen hängt von Inzidenz ab

Aufgrund der inzidenzbasierten Strategie könne man keinen Termin für Öffnungen nennen. Je nachdem wie viel Zeit bis dahin noch vergeht, werde geschaut, welche "flankierenden Maßnahmen" wie beispielsweise Förderprogramme die Landesregierung für die Wirtschaft in Niedersachsen ergreifen werde, sagte Althusmann.

Keine Änderungen in Schulen und Kitas im Februar

Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) erklärte im Anschluss, wie das weitere Vorgehen in den Schulen und Kindertagesstätten geplant ist. Demnach soll zunächst alles so bleiben, wie es aktuell ist: Grundschüler und Abschlussklassen dürfen in geteilten Klassen, also im Szenario B, in die Schule kommen. Für alle anderen Jahrgänge gilt das Szenario C: Distanzlernen. In den Kitas gibt es Notbetreuung. Sollte die Entwicklung der Infektionen es zulassen, strebe man ab März für alle Jahrgänge das Szenario B an, sagte Tonne. Um Schulen, Lehrern und Eltern Planungssicherheit zu geben und das Schulsystem nicht durcheinanderzuwirbeln, solle dies bis zu den Osterferien fortgesetzt werden. Danach soll das Schulsystem in den inzidenzbasierten Stufenplan einsteigen, so der Minister. Darüber hinaus sei derzeit eine anlassunabhängige Teststrategie für Lehrkräfte sowie Erzieherinnen und Erzieher in Arbeit.

Reimann entschuldigt sich für Terminvergabe-Probleme

Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) entschuldigte sich für die Problematik bei der Terminvergabe für Impfungen der zu Hause lebenden Menschen ab 80 Jahren. "Ich kann den Ärger der Menschen verstehen, die derzeit darum kämpfen, einen Termin für eine Impfung zu erhalten", sagte sie. Sie bedauere dass es bei der Terminvergabe am Anfang zu technischen Schwierigkeiten gekommen sei. Daraus habe man Konsequenzen gezogen und eine Reihe von Änderungen umgesetzt und auf den Weg gebracht.

24.000 Altenheimbewohner haben Zweitimpfung erhalten

Bezüglich Niedersachsens letztem Platz bei der Impfquote im Bundesvergleich sagte Reimann: "Wir holen auf." Dass hierzulande verhältnismäßig weniger Menschen geimpft seien als andernorts hänge auch damit zusammen, dass Niedersachsen angesichts der derzeitigen Planungsunsicherheit mit den Impfstoff-Lieferungen auf Nummer sicher gehe und die Dosen für die Zweitimpfung zurückhalte. Es gehe darum, der am meisten gefährdeten Gruppe schnellstmöglich einen vollständigen Impfschutz zu bieten. Bei der Quote der Zweitimpfungen belege Niedersachsen bundesweit den dritten Platz. 24.000 Bewohner in Alten- und Pflegeheimen hätten inzwischen schon beide Dosen erhalten. Insgesamt leben Reimann zufolge in Niedersachsen 100.000 Menschen in diesen Einrichtungen.

Impfungen in Hausarztpraxen noch nicht im zweiten Quartal

Impfungen in Hausarztpraxen werden laut Reimann im zweiten Quartal aller Wahrscheinlichkeit nach noch nicht möglich sein. Sondern erst zu einem Zeitpunkt, wenn große Mengen Impfstoff zur Verfügung stehen. Wenn man erst einmal so weit sei, dass die Hausärzte gegen Corona impfen könnten, "wird das der Zeitpunkt sein, wo wir einen richtigen Durchbruch haben werden", sagte Ministerpräsident Weil. "Dann, glaube ich mal, haben wir es geschafft!"

