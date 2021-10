Niedersachsen stehen stürmische Tage bevor Stand: 19.10.2021 14:27 Uhr In Niedersachsen kündigt sich der erste kräftige Herbststurm an. Besonders betroffen sind voraussichtlich die Nordseeküste und die Inseln sowie der Harz.

Meteorologen erwarten in den kommenden Tagen stürmische Böen und Sturmböen der Windstärken 8 und 9. Bereits am Mittwoch soll der Wind zulegen, der heftigste Tag wird laut Deutschem Wetterdienst (DWD) der Donnerstag. An der Küste und auf den Inseln seien dann auch schwere Sturmböen der Stärke 10 mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 100 Kilometern pro Stunde möglich. In den Gipfellagen des Harzes muss dem DWD zufolge sogar mit orkanartigen Böen gerechnet werden.

Stürmisch bis Freitag

Zum Sturm kommen den Fachleuten zufolge Schauer und milde Temperaturen: Am Mittwoch werden bis zu 17 Grad auf den Inseln und 19 Grad im Binnenland erwartet. Am Donnerstag dreht der Wind laut Vorhersage von Südwest auf Nordwest - und legt noch einmal ordentlich zu. Auch am Freitag soll es noch stürmisch bleiben.

Weitere Informationen Wettervorhersage für Niedersachsen Wie wird das Wetter heute, morgen und in den kommenden Tagen? Die Aussichten für Niedersachsen. mehr Unwetterwarnungen Wo drohen aktuell Unwetter? Hier die Warnungen des Deutschen Wetterdienstes. mehr

Archiv 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 19.10.2021 | 13:30 Uhr