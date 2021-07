Niedersachsen setzt Empfehlung zu Kreuzimpfung ab sofort um Stand: 07.07.2021 17:29 Uhr Alle mit AstraZeneca Erstgeimpften sollen in Niedersachsen bei ihrer Zweitimpfung einen mRNA-Impfstoff angeboten bekommen. Außerdem gilt demnächst ein verkürztes Impfintervall bei Neuanmeldungen.

Mit der Kreuzimpfung folgt das Land der Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko), teilte das Gesundheitsministerium in Hannover am Mittwoch mit. Um genügend mRNA-Impfstoff für die zweite Impfung vor Ort zu haben, liefert das Land nach eigenen Angaben am Mittwoch und Donnerstag rund 90.000 Dosen mRNA-Impfstoff der Vakzine von Biontech und Moderna an Impfzentren aus. Die Stiko-Empfehlung sieht vor, dass sich Menschen mit einer AstraZeneca-Erstimpfung beim zweiten Mal mit einem solchen mRNA-Impfstoff gegen das Coronavirus impfen lassen sollten.

Videos 3 Min Corona: Empfohlene Kreuzimpfung sorgt bei Ärzten für Stress Die Stiko empfiehlt eine Zweitimpfung mit einem mRNA-Vakzin nach AstraZeneca. Auch Impfzentren müssen nun umorganisieren. (02.07.21) 3 Min

"Eine Herkulesaufgabe für unsere Impfzentren"

"Die Umsetzung der Stiko-Empfehlung ist eine echte Herkulesaufgabe für unsere Impfzentren, aber auch für die Praxen der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte", sagte Behrens. Eine solche tiefgreifende Umstellung funktioniere nicht von heute auf morgen. "Mit den zusätzlichen Dosen der mRNA-Imfpstoffe werden ab der kommenden Woche die allermeisten Zweitimpfungstermine mit diesen Impfstoffen durchgeführt werden können." Die Ministerin rief dazu auf, Impftermine - auch mit AstraZeneca - unbedingt wahrzunehmen.

Impfintervall soll verkürzt werden

Für Erstimpfungstermine, die ab Donnerstag unter www.impfportal-niedersachsen.de oder unter der Hotline unter 0800 99 88 665 vereinbart werden, kündigte das Ministerium die Verkürzung des Impfintervalls für Impfungen mit AstraZeneca auf sechs Wochen an.

