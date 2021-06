Neue Initiative gegen Tiertransporte über weite Distanzen Stand: 16.06.2021 16:16 Uhr Schon länger will das Land Niedersachsen Tiertransporte nach Nordafrika aus Tierschutzgründen verbieten, scheiterte aber vor Gericht. Nun gibt es eine neue Initiative - sie geht vom Bundesrat aus.

Ein entsprechender Antrag kommt vom Land Hessen, der Impuls dazu sei aber auch aus Niedersachsen gekommen, wie Regierungssprecherin Anke Pörksen sagte. Geplant ist, tagelange Tiertransporte über weite Distanzen über das Tierschutzgesetz zu verhindern. Konkret wird eine Liste mit Ländern gefordert, in die keine lebenden Tiere mehr transportiert werden dürfen. Mit dem neuen Antrag soll sich die Länderkammer wohl noch in diesem Monat befassen, wie der NDR in Niedersachsen berichtet.

Verbote in Niedersachsen scheiterten vor Gericht

Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) hält eine solche Liste mit Ländern, in die es keine Tiertransporte geben soll, auf Bundes- und EU-Ebene für sinnvoll. Wenn sich nicht zweifelsfrei sicherstellen lasse, dass dort europäische Tierschutz-Regeln eingehalten werden, müssen diese Transporte verhindert werden, forderte sie. Otte-Kinast befürchtet, dass die Tiere in Marokko zum Beispiel betäubungslos geschlachtet werden. Richter hatten die Verbote aber gekippt.

