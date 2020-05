Stand: 20.05.2020 13:14 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Nachteile für Niedersachsens Ausflugsschiffer?

Niedersachsens Ausflugsschiffer sind wütend: Ihnen stößt die ungleiche Handhabung der Corona-Regeln durch die Bundesländer sauer auf. Weil für Flüsse auf unterschiedlichen Streckenabschnitten unterschiedliche Regeln gelten, kommen die Kapitäne ins Schwimmen. Die Unternehmer fordern gleiche Regularien für alle Betreiber von Ausflugsdampfern - egal ob in Niedersachsen, Bremen, Schleswig-Holstein, Hamburg, Hessen oder Nordrhein-Westfalen.

Ein Fluss - unterschiedliche Regelungen

Beispiel Weser: In Bremen dürfen die Dampfer fahren einige Kilometer weiter südlich im niedersächsischen Nienburg ist die Flussschifffahrt verboten. Gleiches gilt für die Strecke Minden-Hameln. In Nordrhein-Westfalen sind die Schiffe unterwegs, dürfen aber in Hameln nicht fahren. Die Flotte "Weser" verkehrt ab Donnerstag zwischen dem hessischen Bad Karlshafen und dem nordrhein-westfälischen Höxter - und passiert dabei Fürstenberg in Niedersachsen.

Unternehmer klagen: Betriebe werden ruiniert

Claudia Wilke kritisiert die unterschiedlichen Regeln als Wettbewerbsverzerrung. Sie betreibt das Fahrgastschiff "Lüneburger Heide" in Arltenburg an der Elbe. Auf ihrer Seite des Flusses ist die Ausflugsschifffahrt verboten, gegenüber bei Lauenburg in Schleswig-Holstein und weiter nördlich in Hamburg gebe es keine Reglementierung, sagt sie. Ihr Betrieb werde dadurch ruiniert.

Krisenstab sieht Maßnahmen gerechtfertigt

Claudia Schröder rechtfertigte die Maßnahmen gegenüber dem NDR in Niedersachsen. Die stellvertretende Leiterin des niedersächsischen Corona-Krisenstabs sagt, es sei nicht möglich, alle Bereiche nach dem sogenannten Lockdown gleichzeitig hochzufahren. Die Zahl der Menschen, die durch die zusätzlich in eine Region fahre, müsse deutlich begrenzt bleiben.

