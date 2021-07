Nach Corona-Jahr: Viele Ferien-Angebote für Schulkinder

Nach Corona-Jahr: "Schulkinder sollen den Kopf frei kriegen" Stand: 21.07.2021 14:27 Uhr Für 1,1 Millionen Schülerinnen und Schüler haben die Ferien begonnen. Nach einem schwierigen Schuljahr sollen sie nun auf andere Gedanken kommen - mit Abenteuercamps, Bastelnachmittagen, Ausflügen.

Abschlüsse und Zeugnisse seien unter ungewohnten und schwierigen Bedingungen erworben worden, sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) am Mittwoch. "Nunmehr können, sollen und müssen alle Beteiligten eine Pause einlegen, abschalten und neue Kraft tanken", sagte Tonne. In den kommenden sechs Wochen soll nach coronabedingt geschlossenen Schulen, Klassen in Quarantäne und monatelangem Distanzlernen der Spaß im Vordergrund stehen. Das Land gibt für Ferienangebote insgesamt 3,5 Millionen Euro aus - für Abenteuercamps und Bastelnachmittage, Ausflüge und Fußballschulen. Mit dabei sind Jugendherbergen, die etwa kostenlose Urlaube und Ferienfreizeiten anbieten. Auch Volkshochschulen, die Kirchen und der Naturschutzbund haben Programme aufgelegt. Schon im ersten Pandemie-Sommer hatten rund 20.000 Schülerinnen und Schüler die Angebote genutzt - diese Zahl dürfte diesmal noch steigen.

Bildungsverbände pessimistisch für das neue Schuljahr

Mit Blick auf das kommende Schuljahr erneuern Bildungsverbände unterdessen ihre Warnungen vor Problemen. Der Verband Niedersächsischer Lehrkräfte verweist auf den anhaltenden Personalmangel und unbesetzte Stellen: "Wie der Kultusminister in dieser Situation den Unterricht sicherstellen will, ist uns noch schleierhaft“, sagte Verbandschef Torsten Neumann. Auch Andrea Kunkel vom Schulleitungsverband ist pessimistisch. Nach dem nun zu Ende gegangenen Jahr fühlten sich viele leer und erschöpft. Aus ihrer Sicht wird die Schule aber auch nach den Ferien nicht planbarer. "Das wird sich nicht ändern, machen wir uns nichts vor", sagte sie am Dienstag dem NDR Niedersachsen.

Unsicherheit bei Luftfiltern

Ärger gibt es weiter um die Luftfilter: Kommunen beklagen, dass sie Filter nicht bestellen können. Die Förderprogramme von Bund und Land seien zwar angekündigt, aber noch nicht ausgearbeitet, heißt es. Nur auf Grundlage von Eckpunkten wollen die Kommunen aber keine Filter bestellten. Sie fürchten, falsche Geräte zu kaufen oder auf den Kosten sitzen zu bleiben. Lehrer- und Kommunalverbände rechnen damit, dass die Geräte erst im Herbst in den Schulen ankommen werden. "Wir sind handlungsunfähig", kritisierte Jan Arning vom Niedersächsischen Städtetag.

Ministerium versichert: Schulträger erhalten Geld vom Land

Das niedersächsische Kultusministerium versucht zu beruhigen. Die Kommunen könnten die Geräte auch ohne die entsprechende Richtlinie beschaffen, sie hätten alle Informationen erhalten, erklärte ein Sprecher. "Es geht jetzt einerseits um zügiges Handeln und andererseits um eine realistische Erwartungshaltung. Die Schulträger können handeln und werden dafür Geld vom Land erhalten. Gleichzeitig ist klar, dass Beschaffung und Einbau nicht von heute auf morgen erfolgt sein werden", heißt es aus dem Ministerium.

