Mieterbund kritisiert Fusion von Vonovia und Deutsche Wohnen

Der Mieterbund Niedersachsen-Bremen sieht die geplante Fusion der beiden Immobilien-Konzerne Vonovia und Deutsche Wohnen kritisch. So gebe es bei Vonovia bereits jetzt häufig Probleme mit der Transparenz, zum Beispiel weil viele Subunternehmen beauftragt würden. Der Konzern hält allein in Niedersachsen rund 24.500 Wohnungen - unter anderem in Hannover, Braunschweig, Göttingen und Osnabrück. Wenn die Aufsichtsbehörden der Mega-Fusion der Vonovia mit dem Konkurrenten Deutsche Wohnen zustimmen, entstünde ein Immobilienriese mit einer halben Million Wohnungen in Deutschland.

