Lies: Müssen mit dauerhaftem Gasstopp aus Russland rechnen Stand: 14.07.2022 11:12 Uhr Die Gaspipeline Nord Stream 1 wird seit Montag gewartet. Die Arbeiten sollen noch bis Mittwoch dauern. Allerdings zweifeln viele Politiker daran, dass Russland die Lieferung danach wieder aufnimmt.

"Wir müssen damit rechnen, dass nach Ende der Wartungsarbeiten gar kein Gas mehr aus Russland kommt", sagte Niedersachsens Energieminister Olaf Lies (SPD) der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Auf dieses Szenario müsse man sich vorbereiten. Sollte Russland nach dem Ende der Arbeiten doch wieder Gas liefern, werde es dafür genutzt, die Gasspeicher für den kommenden Winter aufzufüllen, so Lies. Darauf verlassen dürfe man sich aber nicht. "Deutschland darf sich nicht weiter abhängig von der Willkür eines Despoten im Kreml machen", betonte Lies.

VIDEO: Stadt Oldenburg stellt Energiesparpläne vor (2 Min)

Weitere Informationen Gasspeicher in Deutschland: So hoch ist der Füllstand Der Krieg hat den Gasfluss ins Stocken gebracht. Daten zeigen, wie viel Gas noch von Osten kommt und wie voll die Gasspeicher sind. mehr

Lies setzt auf LNG und Gassparen

In Russland und dem Unternehmen Gazprom sieht der Energieminister keine zuverlässigen Geschäftspartner mehr. Vertrauen und Berechenbarkeit seien die Grundprinzipien guter Zusammenarbeit. "Das sehe ich derzeit an keiner Stelle", sagte Lies der Zeitung. Um möglichst schnell unabhängig von russischem Gas zu werden, rief der Minister zu gesamtgesellschaftlichen Anstrengungen auf. Als Beispiele nannte er den Ausbau erneuerbarer Energien, die Fertigstellung von LNG-Terminals und das Sparen von Gas. So könne der durchschnittliche Haushalt 20 Prozent seines Gasverbrauchs reduzieren. "Jeder sollte prüfen, was er leisten kann, jeder muss seinen Teil beitragen", so Lies. Das gelte auch für die Industrie und die Verwaltungen. Auch das Land Niedersachsen arbeite "unter Hochdruck" daran, wie in seinen eigenen Gebäuden Energie gespart werden könne.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 14.07.2022 | 07:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Erdgas Energie