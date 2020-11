Heute live: Krisenstab informiert über Corona-Situation Stand: 24.11.2020 10:52 Uhr Der Krisenstab der Landesregierung äußert sich heute um 13 Uhr wieder zur aktuellen Corona-Lage in Niedersachsen. NDR.de überträgt die Pressekonferenz im Livestream.

Vor dem morgigen Bund-Länder-Treffen in Berlin informiert heute der Leiter des Krisenstabs der Landesregierung, Heiger Scholz, über die aktuelle Situation in Niedersachsen. In der Landespressekonferenz dürfte die Einigung der Ministerpräsidenten über eine einheitliche Corona-Regelung zur Weihnachtszeit ein zentrales Thema sein. Außerdem wird bei dem wöchentlichen Termin auf die Entwicklung der Infektionszahlen sowie die Auslastung der Krankenhäuser mit Covid-19-Patienten eingegangen. Die gesamte Pressekonferenz sehen Sie wie gewohnt live auf dieser Seite.

Videos 5 Min Corona: Weihnachten im Lockdown light? Bund und Länder wollen am Mittwoch auch über die Corona-Beschränkungen während der Feiertage beraten. (23.11.2020) 5 Min

Ausnahmeregelungen für die Weihnachtszeit

Die Länderchefs haben sich am Montag in einer Videokonferenz darauf geeinigt, dass vom 23. Dezember bis zum 1. Januar bis zu zehn Menschen aus verschiedenen Haushalten zusammen feiern dürfen. Außerdem soll das Silvesterfeuerwerk nicht grundsätzlich, sondern nur an bestimmten Plätzen verboten werden.

Weil fordert klaren Fahrplan bis zum Jahreswechsel

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hatte im Vorfeld der Gespräche der Länderchefs mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) deutlich gemacht, dass er eine belastbare Planung bis mindestens Neujahr wolle. "Meine Prioritäten sind Klarheit und Verlässlichkeit - die Menschen müssen wissen, was im Dezember, in der Advents- und Weihnachtszeit und über den Jahreswechsel möglich ist", sagte Weil am Sonntag.

