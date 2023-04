Geldautomaten: Zwingt bald ein Gesetz Banken zu mehr Schutz? Stand: 11.04.2023 12:30 Uhr Wegen der Zunahme von Geldautomaten-Sprengungen erwägen mehrere Bundesländer, Banken per Gesetz zu besseren Schutzmaßnahmen zu verpflichten. Niedersachsen fordert dies schon länger.

Noch in diesem Monat soll es ein weiteres Treffen zwischen Innenministerin Daniela Behrens (SPD) und Vertretern der Banken geben. Das berichtet der NDR in Niedersachsen. Die Geldinstitute sollen dann berichten, was sie unternehmen, um ihre Geldautomaten zu schützen. Das Land fordert etwa die Möglichkeit, dass die Geldscheine in den Automaten im Fall eines Sprengstoffangriffs verklebt und somit unbrauchbar werden.

Sparkassenverband: Verkleben aktuell keine Lösung

Nach dem jüngsten Treffen Ende Februar hatte der Sparkassenverband Niedersachsen angekündigt, seine 2.150 Geldautomaten "zeitnah" nachzurüsten. Dabei geht es etwa um Farbpatronen und Vernebelungstechnik. Eine weitere Möglichkeit sei auch, die Schließung von Automaten in der Nacht. Der Landes-Sparkassenverband betonte am Dienstag gegenüber dem NDR, dass man an dem Thema dran sei. Geldscheine im Falle eines Sprengstoffangriffs zu verkleben sei derzeit keine Lösung, hieß es. Dies liege daran, weil bislang nicht geklärt sei, ob die Banken im Zweifel das Geld von der Bundesbank erstattet bekommen.

Justizministerin: "Unkalkulierbare Gefahr für Bevölkerung"

Ende Januar hatte bereits Niedersachsens Justizministerin Kathrin Wahlmann die Unternehmen zum Einbau von Sicherheitssystemen aufgefordert. Die SPD-Politikerin sprach angesichts der zunehmenden eingesetzten Festsprengstoffen mit hoher Sprengkraft von einer "unkalkulierbaren Gefahr für die Bevölkerung". Sollten die Banken und Sparkassen "nicht zeitnah aktiv werden, müssen sie durch gesetzgeberische Maßnahmen zum Handeln gezwungen werden", sagte Wahlmann damals.

