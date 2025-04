Olaf Lies stellt Zukunftspläne für Landesregierung vor Stand: 24.04.2025 13:50 Uhr Der designierte Ministerpräsident Olaf Lies (SPD) hat am Donnerstag Grant Hendrik Tonne für das Amt des Wirtschaftsministers vorgestellt. Außerdem kündigte Lies einige Änderungen in der niedersächsischen Regierung an.

Er habe die Entscheidung für Grant Hendrik Tonne als neuen Wirtschaftsminister "aus tiefstem Herzen der Überzeugung" getroffen, sagte Lies. "Grant Hendrik Tonne ist für mich der ideale Kandidat", so Lies bei einer Pressekonferenz am Donnerstag. "Er verkörpert genau die Tugenden und Fähigkeiten, die wichtig sind: Verlässlichkeit, Klarheit und Kontinuität." Als ehemaliger Kultusminister bringe Tonne zudem die nötigen Erfahrungen mit, um auch in schwierigen Zeiten wichtige Entscheidungen für die Zukunft zu treffen, so Lies. Tonne ist bisher der Fraktionsvorsitzende der SPD im Landtag.

Tonne: "Gehe mit Neugierde an die Aufgabe heran"

Grant Hendrik Tonne sagte, er sei sich der großen Aufgabe bewusst, die im Wirtschaftsministerium auf ihn zukomme. "Ich gehe mit einer Mischung aus großer Neugierde, mindestens genauso großem Respekt und der Lust zu Gestalten an diese Aufgabe heran", sagte er bei der Pressekonferenz. Es gehe ihm vor allem um die Frage: "Welchen Beitrag können wir leisten, um Ängste und Unsicherheiten der Menschen zu nehmen und Zukunftsperspektiven in Niedersachsen aufzuzeigen?"

Europaministerium wird abgeschafft

Außerdem kündigte Lies am Donnerstag an, das Europaministerium aufzulösen und in die Staatskanzlei zu integrieren. "Wir müssen mit einer starken Stimme in Brüssel mitsprechen", betonte der designierte Ministerpräsident. Die derzeitige Europaministerin Wiebke Osigus werde dem nächsten Kabinett nicht mehr angehören. Stattdessen werde Melanie Walter ihre Aufgaben als Ministerin in der Staatskanzlei übernehmen. Der jetzige Staatssekretär im Europaministerium, Matthias Wunderling-Weilbier, wird Staatssekretär im Wirtschaftsministerium. Frank Doods, der das Amt bislang innehatte, wird "Chef der Staatskanzlei".

Politze soll SPD-Fraktionsvorsitzender werden

Sollte Tonne zum neuen Wirtschaftsminister gewählt werden, soll Stefan Politze seinen Posten an der Spitze der SPD-Fraktion übernehmen. Politze ist bisher kultuspolitischer Sprecher. Veronika Dicke soll zudem Staatssekretärin in der Staatskanzlei werden. Sie bringe "das nötige Rüstzeug mit", um Niedersachsen als starke Stimme im Bundestag zu vertreten, so Lies. Olaf Lies soll am 20. Mai im Landtag zum neuen Ministerpräsidenten gewählt werden und damit dem jetzigen Amtsinhaber Stephan Weil nachfolgen. Dieser hatte kürzlich seinen Rücktritt bekanntgegeben.

