Autonome Bullis für US-Markt: VW und Uber vereinbaren Partnerschaft Stand: 24.04.2025 15:29 Uhr Volkswagen und der US-amerikanische Fahrdienstvermittler Uber haben eine Partnerschaft vereinbart. Der deutsche Autobauer soll autonom fahrende Elektro-Bullis für Uber-Kunden in den USA produzieren.

Die Partnerschaft beginne unmittelbar, sagte ein Sprecher der VW-Tochter Moia am Donnerstag. Demnach will die VW-Konzerngesellschaft Volkswagen ADTM in den nächsten zehn Jahren tausende autonom fahrende Elektro-Bullis vom Typ ID Buzz AD für Fahrten in den USA bereitstellen. Uber-Kunden sollen die Bullis den Angaben nach über die App des US-Unternehmens anfordern können. Nach einer Testphase, die Ende des Jahres beginnt, sollen 2026 in Los Angeles erste kommerzielle Fahrten angeboten werden, hieß es.

Autonome Sammeltaxi-Fahrten ab 2026 in Hamburg

Das Mobilitätsunternehmen Moia testet bereist seit Ende 2024 autonom fahrende VW-Elektrobusse vom Typ ID Buzz AD als Sammeltaxis im Stadtverkehr. Die Fahrzeuge verfügen jeweils über 13 Kameras, neun sogenannte Lidare und fünf Radare, mit denen sie die Umgebung in Echtzeit erfassen können. Ab Mitte 2025 will Moia ausgewählte selbstfahrende Sammeltaxi-Fahrten mit Passagieren in Hamburg anbieten. Ende 2026 soll das Angebot in der Hansestadt in den regulären Betrieb gehen.

Schlagwörter zu diesem Artikel VW