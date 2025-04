Prozessauftakt gegen Staatsanwalt: Verteidigung bestreitet Vorwürfe

Stand: 23.04.2025 12:43 Uhr

Am Mittwoch hat am Landgericht Hannover der Prozess gegen einen mutmaßlich korrupten Staatsanwalt begonnen. Der Mann soll jahrelang Ermittlungsgeheimnisse an eine Drogenbande verraten haben.