Stand: 24.04.2025 18:31 Uhr Entschärfung: 3.350 Menschen werden in Hannover evakuiert

In Hannover-Misburg müssen rund 3.350 Menschen am Freitag evakuiert werden. Die Menschen sollen den Bereich an der Anderter Straße ab 14 Uhr wegen einer möglichen Entschärfung verlassen, wie die Feuerwehr am Donnerstag mitteilte. Es geht dabei demnach um die weitere Erkundung und mögliche Entschärfung eines Blindgängers aus dem Zweiten Weltkrieg. Hierfür müsse in Absprache mit den Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes Niedersachsen ein Sicherheitsbereich von 1.000 Metern um den Fundort des Blindgängers eingerichtet werden, so die Feuerwehr. Für Bürgerinnen und Bürger wird eine Betreuungsstelle in der Sporthalle der Pestalozzischule eingerichtet - sie öffnet am Freitag ab 14:00 Uhr, wie es in einer Mitteilung der Feuerwehr heißt. Alle betroffenen Menschen können laut der Einsatzkräfte voraussichtlich erst am Abend wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

