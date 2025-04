Landwirtin aus Uelzen mit Tierschutzpreis ausgezeichnet

Stand: 24.04.2025 15:54 Uhr

Das Landwirtschaftsministerium hat am Donnerstag den niedersächsischen Tierschutzpreis 2024 verliehen. In diesem Jahr ging es um besonderes Engagement für mehr Tierschutz in der Geflügelhaltung.