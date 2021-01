Flughäfen Hannover und Osnabrück: Massive Verluste Stand: 04.01.2021 12:50 Uhr Wie hart die Corona-Pandemie die Reisebranche getroffen hat, zeigen die Milliardenhilfen für TUI. Aber auch die Flughäfen im Land haben 2020 enorme Verluste verzeichnet.

An den Flughäfen Hannover in Langenhagen und Münster-Osnabrück (FMO) sind die Passagierzahlen um 77 Prozent eingebrochen, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Der Hannover Airport hatte sich demnach im vergangenen Jahr ursprünglich einen neuen Passagierrekord als Ziel gesetzt. Statt der erhofften mehr als 6,3 Millionen Reisenden stehen in der Bilanz nun gerade einmal knapp 1,5 Millionen. Der Flughafen rechnet damit, dass die Zahlen dieses Jahr wieder steigen - auf drei Millionen. Bis das Vor-Corona-Niveau erreicht wird, werde es aber wohl noch mehrere Jahre dauern.

Aufschwung im Sommer, Dämpfer durch Reisewarnungen

Nach dem sogenannten Lockdown während der ersten Infektionswelle im Frühjahr hätten sich die Zahlen im Sommer gut entwickelt, sagte ein FMO-Sprecher dem NDR. Als im August allerdings erneut vor Urlaubsreisen - etwa nach Mallorca - gewarnt wurde, sei der Aufschwung vorbei gewesen. In den Herbstferien sei Griechenland ein beliebtes Ziel gewesen. "Aber neun Flieger pro Woche nach Griechenland können 25 Flüge allein nach Mallorca nicht auffangen", so der Flughafensprecher. Auch die Weihnachtszeit fiel mau aus, wie der Hannover Airport vorrechnet: Normalerweise seien dann täglich 10.000 bis 12.000 Passagiere unterwegs, nun seien es knapp 300 bis 400 Reisende gewesen.

FMO rechnet mit zehn Millionen Euro Corona-Einbußen

Die Flughafengesellschaft geht davon aus, dass sich der finanzielle Schaden durch die Corona-Krise dieses Jahr auf zehn Millionen Euro summieren wird. Die Stadt Osnabrück hatte wegen der Verluste im November beschlossen, den FMO mit 3,5 Millionen Euro zu unterstützen. Der Flughafen Hannover indes will seine Zahlen noch nicht mitteilen, zunächst würden diese dem Aufsichtsrat vorgelegt. Klar ist aber auch dort, dass der Airport Bürgschaften und Kredite benötigt. Der Bremer Flughafen beklagt ein Minus in Höhe von 20 Millionen Euro.

