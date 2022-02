Fit im digitalen Alltag: Digital Campus in Hannover gestartet Stand: 22.02.2022 21:58 Uhr Am Dienstag ist der sogenannte Digital Campus in den ver.di-Höfen in Hannover eröffnet worden. Er ist der Start einer landesweiten Bildungsoffensive für Erwachsene.

Ziel sei, allen Menschen im Land ein Bildungsangebot zu machen, "damit sie sich im digitalen Alltag gut orientieren können", sagte Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU). Auf Landesebene haben Wirtschafts- und Kultusministerium daher das Programm "Digital Campus Niedersachsen" initiiert, für das ein Fördervolumen von fünf Millionen Euro zur Verfügung steht.

Bürger können Inhalte künftig selbst produzieren

Verschiedene Träger der niedersächsischen Erwachsenenbildung können sich daran beteiligen - wie das Projekt des Bildungswerks der Gewerkschaft ver.di zeigt. Im Rahmen des Programms sind Studioräume entstanden. Dort kann jede Bürgerin und jeder Bürger den Angaben zufolge künftig selbst Hand anlegen - etwa um digitale Talkrunden oder Podcasts zu produzieren.

Unterschiede bei digitalen Kompetenzen

Das Projekt in Hannover sei der Start von insgesamt sechs landesweiten Projekten, so die ver.di-Sprecherin weiter. In der Bevölkerung gebe es große Unterschiede bei den digitalen Kompetenzen. Die Nutzung digitaler Anwendungen nehme beständig zu, doch es gebe in der Bevölkerung große Unterschiede bei den digitalen Kompetenzen.

