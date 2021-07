Ferienverkehr: Reisende brauchen auf A7 und A1 Geduld Stand: 31.07.2021 19:59 Uhr Baden-Württemberg und Bayern haben jetzt Sommerferien, im Norden enden sie - außer in Niedersachsen und Bremen. Das macht sich auch auf den Autobahnen deutlich bemerkbar.

Am späten Sonnabendnachmittag meldete die Verkehrsmanagementzentrale (VMZ) auf der A7 von Hamburg Richtung Hannover zwischen Bispingen und Soltau-Ost drei Kilometer stockenden Verkehr. Auch in der Gegenrichtung nach Flensburg zwischen Hamburg-Hausbruch und dem Elbtunnel heiß es: Immer wieder Stop and Go auf einer Länge von fünf Kilometern. Betroffen war am Sonnabend auch die A1: Der Verkehr staute sich auf der Strecke Bremen Richtung Hamburg auf mehreren Kilometern zwischen Heidenau und Hollenstedt. Am Samstagabend entspannte sich die Verkehrslage wieder etwas. Zu ersten Behinderungen auf den Autobahnen im Norden war es bereits am Sonnabendvormittag gekommen.

Staus rund um Hamburg

Auch auf den Autobahnen rund um Hamburg müssen Reisende an diesem Wochenende mit langen Wartezeiten rechnen. Laut Polizei kam es bereits am Sonnabendvormittag zu größeren Staus. So staute es sich auf der A1 in beide Richtungen jeweils rund 15 Kilometer. Auf der A7 Richtung Norden gab es vor dem Dreieck Nordwest etwa 18 Kilometer Stau, Richtung Süden zwischen Schnelsen und Elbtunnel waren es neun Kilometer. In der Hamburger Innenstadt sei der Verkehr dafür recht normal gewesen, heißt es von der Polizei. Ob die Autofahrer am Sonntag erneut so lange Staus erwarten, sei schwer abzuschätzen.

Rückreiseverkehr durch Ferienende in SH und MV

In Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein enden an diesem Wochenende die Sommerferien - in Hamburg am kommenden Mittwoch. Der Rückreiseverkehr machte sich vor allem auf den Autobahnen bemerkbar. Auf der Strecke Fehmarn-Lübeck zwischen Neustadt-Pelzerhaken und Pansdorf meldete die Verkehrsmanagementzentrale zehn Kilometer Stau. Zwischen Lübeck und Hamburg stockte der Verkehr auf elf Kilometern. Auf der A7 zwischen Flensburg und Hamburg waren es kurz vor dem Elbtunnel sieben Kilometer stockender Verkehr.

Videos 3 Min Unterwegs mit den Stauhelfern der Johanniter Die kleinen Motorrad-Teams gelangen schnell dorthin, wo jemand Hilfe benötigt. Zum Beispiel auf der A2. (10.07.2021) 3 Min

ADAC empfiehlt, Routen vor der Abfahrt zu planen

Der ADAC hatte Soltau und das Dreieck Walsrode vor dem Wochenende als Stau-Regionen auf der Nord-Süd-Verbindung ausgemacht. Auch Northeim und der Raum Hann. Münden gelten als Risikogebiete. Der ADAC empfiehlt, Routen vor der Abfahrt zu planen und antizyklisch zu starten. "Alle sind unterwegs und viele fahren auf ihrem Weg zur Nord- und Ostsee auch durch Niedersachsen", hatte eine Sprecherin des ADAC angekündigt. Gerade in Baustellenbereichen auf der A1 wie zum Beispiel an der Anschlussstelle Lohne/Dinklage oder im Raum Osnabrück müssen Reisende mit Verzögerungen rechnen.

Sperrung auf der A2 Anfang August

Urlauber, die ihre Zeit nicht im Stau verbringen wollen, sollten auf der A2 eine bereits angekündigte Baustelle beachten: Von Donnerstag, den 5. August, ab 18 Uhr bis zum Montagmorgen wird die Autobahn Richtung Berlin ab dem Autobahnkreuz Hannover-Ost voll gesperrt. Laut Polizei muss die Asphaltdecke erneuert werden. Verkehr aus Richtung Dortmund wird über die A7 nach Süden und dann über die Autobahnen A39 und A391 wieder auf die A2 zurückgeleitet. Die Polizei will für einen reibungslosen Verkehrsfluss sorgen, warnt aber dennoch vor Behinderungen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 31.07.2021 | 12:00 Uhr