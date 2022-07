Energiekrise: Landesforsten sehen Hamsterkäufe bei Brennholz Stand: 16.07.2022 09:19 Uhr Die Nachfrage nach Brennholz hat in den vergangenen Monaten massiv zugenommen. Grund sind nach Angaben der Niedersächsischen Landesforsten die höheren Kosten für Öl und Gas.

"Die aktuelle geopolitische Situation und die befürchtete Energieknappheit führen gerade zu einem Boom", sagte ein Landesforsten-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Das Holz werde überwiegend am Waldweg in drei Meter langen oder längeren Stücken verkauft - an Endverbraucher und an Brennholzproduzenten. "Viele Menschen arbeiten ihr Holz selbst im Wald auf und sind damit unabhängiger", so der Sprecher.

VIDEO: Brennholz-Knappheit: Engpass wegen Ukraine-Krieg (28.03.2022) (7 Min)

Kaminholz: Nachfrage kann nicht komplett bedient werden

Die Landesforsten gehen davon aus, dass die Nachfrage weiter steigt und nicht komplett bedient werden kann. "In Haushalten, in denen eine Öl- oder Gasheizung und ein Kaminofen existieren, werden die Menschen eher auf fossile Energieträger verzichten und versuchen, vermehrt Holz zu verwenden", sagte der Sprecher. Zudem bestehe der Eindruck, dass einige Menschen Brennholz gleich für mehrere Jahre "hamstern", weil sie offenbar befürchten, später keins mehr zu bekommen.

Mit einer bewirtschafteten Fläche von rund 335.000 Hektar sind die Landesforsten der größte Waldeigentümer Niedersachsens. Als Dienstleister betreuen sie zudem rund 77.000 Hektar Wald von Kommunen und Forstgenossenschaften.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 16.07.2022 | 09:00 Uhr