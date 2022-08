Energie: Handelsverband will weiter beleuchtete Schaufenster Stand: 23.08.2022 15:21 Uhr Um Energie zu sparen, wird auch darüber diskutiert, Schaufenster abends und nachts nicht mehr zu beleuchten. Dies generell zu verbieten, lehnt der Einzelhandelsverband Niedersachsen allerdings ab.

Dies wäre angesichts der für den Einzelhandel schwierigen Corona-Jahre nicht vertretbar, argumentiert der Verband. "Der Einzelhandel versucht, Produkte zu präsentieren, indem Schaufenster abends beleuchtet sind", sagte Hauptgeschäftsführer Mark Alexander Krack am Dienstag dem NDR in Niedersachsen. Auch die Konkurrenz durch Online-Handel mache den Geschäften in Innenstädten zu schaffen.

Verband setzt auf Freiwilligkeit

Man könne aber darüber nachdenken, so Krack, die Beleuchtung in den Geschäften "zu einem späten Zeitpunkt am Abend stark zu reduzieren". Der Einzelhandelsverband wisse "ganz genau", dass am späteren Abend und nachts nicht mehr so viele Menschen durch die Innenstädte laufen. Ein bisschen Licht sollte aber immer leuchten - auch damit sich diejenigen, die nachts in den Städten unterwegs sind, sicher fühlen. Der Einzelhandelsverband wolle freiwilliges Licht-Ausschalten unterstützen - mit Plakaten.

