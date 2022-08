Stand: 01.08.2022 11:37 Uhr Kalt duschen: Osnabrück spart Gas in Sportstätten

Sportlerinnen und Sportler in Osnabrück müssen ab sofort nach ihren Wettkämpfen und Trainingsstunden kalt duschen. Die Stadt stellt das warme Wasser ab, um Gas zu sparen. Betroffen sind alle städtischen Freiluft- und Hallenanlagen. Dies gelte erst einmal bis auf Weiteres, hieß es. Weitere Maßnahmen zum Sparen von Energie sollen in Kürze vorgestellt werden, sagte ein Sprecher der Stadt am Montag. Auch in anderen Städten in der Region gibt es Bestrebungen, um besonders den Gasverbrauch zu senken - in Bramsche zum Beispiel: Dort öffnet in zwei Wochen das Hasebad. Dann ist das Wasser in den Becken zwei Grad kälter als sonst. Außerdem wird das Rathaus nachts nicht mehr angestrahlt. Auch in Lingen wird gerade ein Plan erarbeitet, um weniger Energie zu verbrauchen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Erdgas Energie