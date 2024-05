Stand: 07.05.2024 09:40 Uhr Storch droht zu verdursten: Plastikring versperrt Schnabel

Im Wendland ist ein junger Weißstorch in Not. Nach Angaben der Storchenbeauftragten des Landkreises Lüchow-Dannenberg, Antje Fäseke, wird sein Schnabel von einem Ring blockiert, der vermutlich aus Plastik ist. Das Tier kann den Schnabel nicht mehr öffnen. Spätestens morgen müsse der Storch wieder etwas trinken, sonst verdurste er, sagte Fäseke. Sie versucht das Tier nun auf einem Feld bei Clenze mit einem Bettlaken zu fangen und ihn von dem Ring zu befreien. Ein erster Fangversuch mit einem Netz war am Montag gescheitert. Die Storchenbeauftrage hatte öffentlich dazu aufgerufen, den Storch zu melden, sobald er gesehen wird. Das Tier hat am Bein eine Kennzeichnung. Es stammt vermutlich aus Bayern.

