Der Norden genießt das frühlingshafte Wetter im Freien Stand: 20.02.2021 18:30 Uhr Vielerorts im Norden hat sich am Sonnabend erstmals der Frühling gezeigt und viele Menschen nach draußen gelockt. Am Sonntag soll es sogar noch wärmer werden.

Die Polizei kontrollierte beliebte Ausflugsziele wie das Steinhuder Meer und den Maschsee in Hannover, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Dabei ging es vorrangig um die Einhaltung von Abständen in der Corona-Pandemie. "Auf den Uferpromenaden an den Gewässern der Region Hannover kann es bei dem frühlingshaften Wetter eng werden. In diesem Fall ist das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung zwingend notwendig", sagte ein Sprecher. Besondere Vorkommnisse habe es nicht gegeben, hieß es am Samstagnachmittag. Die Polizei appellierte, erwartbar stark frequentierte Orte zu meiden.

Großer Andrang an der Weser

An der Alten Weser in Weyhe (Landkreis Diepholz) waren die Parkplätze zeitweise überfüllt. Einige Ausflügler packten die Decken für ein Picknick in der Sonne aus. Zudem trauten sich die ersten Kajakfahrer und Standup-Paddler aufs Wasser.

Bis zu zehn Stunden Sonne am Sonntag

Derweil steigen die Temperaturen am Sonntag weiter an. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes wird es dann in Niedersachsen bis zu 18 Grad warm. Den ganzen Tag über soll zudem die Sonne scheinen. Am Sonnabend zeigte das Thermometer um 14 Uhr in Hannover, Emden und Bremen um 15 Grad an. In Lüchow-Dannenberg, Cuxhaven und auf Norderney waren es 13 Grad. Nachts kühlt es immer wieder ab, sodass in den Nächten laut DWD weiterhin mit Bodenfrost zu rechnen ist. Dennoch kein Vergleich zu den Temperaturen des vergangenen Wochenendes, als mancherorts um die minus 15 Grad gemessen wurden.

Vorfrühling auch in Mecklenburg-Vorpommern

Auch hier wird am Sonntag viel Sonnenschein mit Höchstwerten zwischen 12 und 15 Grad erwartet. Etwas frischer bleibt es auf Hiddensee, Rügen und Usedom mit 10 Grad. In der Nacht gehen die Temperaturen deutlich zurück. Örtlich ist Bodenfrost möglich.

Sonnige Aussichten für Hamburg und Schleswig-Holstein

Die Hamburger und die Schleswig-Holsteiner dürfen sich ebenfalls auf einen sonnigen Sonntag freuen. Es wird freundlich mit Temperaturen von 12 Grad an der dänischen Grenze bis zu 17 Grad in Hamburg. An einigen Küstenabschnitten ist es bei 8 Grad noch recht kühl. In der Nacht zum Montag rechnet der DWD vereinzelt mit Nebelfeldern und Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt.

